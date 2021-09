Oggi ricorso Osimhen, il Napoli spera: c'è una richiesta del club

Oggi si conoscerà l’esito del ricorso presentato dal Napoli per la squalifica per due turni di Victor Osimhen. A tal proposito, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il club illustrerà le 22 pagine di memoria in difesa dell’attaccante. Lo staff legale del Napoli ha chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano .Nel ricorso è stata allegata una decina di fermo-immagine del contatto tra Osimhen e Heymans. Il club spera nella riduzione della squalifica per poter schierare l’attaccante contro la Juve".