Olivera a Dazn: "Sana competizione con Mario Rui, aiuta l'intera squadra a salire di livello"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CADE ROVINOSAMENTE SUL CAMPO DELL'INTER: FINISCE 4-0 Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi LE ALTRE DI A ATALANTA FURIOSA PER L'ARBITRAGGIO, IL DG MARINO: "SONO RICOMPARSI I FANTASMI DI UN ANNO FA" “In questo momento c’è un clima di non certo grande serenità”. Esordisce così ai microfoni di Sky Sport il dg dell’Atalanta Umberto Marino dopo il ko contro il Sassuolo, segnato da diversi episodi arbitrali.... “In questo momento c’è un clima di non certo grande serenità”. Esordisce così ai microfoni di Sky Sport il dg dell’Atalanta Umberto Marino dopo il ko contro il Sassuolo, segnato da diversi episodi arbitrali....