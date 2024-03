Osimhen ed il recupero per l'Atalanta: le ultime da Castel Volturno

Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni dell'esterno e dell'attaccante

"Per una serie di uomini lontani, ce ne saranno due che dovrebbero riprendere regolarmente in gruppo dopo aver smaltito l’influenza e i postumi di un problema muscolare: Politano, l’uomo che ha debellato il virus di stagione, e Osimhen, fuori sia contro l’Inter a San Siro sia dall’elenco dei convocati della Nigeria per le amichevoli in Marocco". Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni dell'esterno e dell'attaccante, che lo staff medico vuole assolutamente recuperare per la sfida di sabato all'Atalanta.

"Fondamentale, dicevamo, sarà recuperare i due uomini del tridente rimasti in sede, però acciaccati: Politano, che sin dalla fine della settimana scorsa ha ripreso la preparazione dopo qualche giorno a lottare contro l’influenza, sarà sicuramente in gruppo già oggi; mentre Osimhen, nonostante un po’ di passi avanti registrati e certificati dal lavoro personalizzato in campo gradualmente più completo, sarà valutato con estrema attenzione. L’obiettivo, ovviamente, è consegnargli le chiavi dell’attacco per la partita con l’Atalanta: i suoi gol servono come l’aria in vista della volata finale per la zona coppe".