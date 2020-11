Osimhen, l'intermediario: "Era arrabbiato, ma anche Dzeko all'inizio sbagliava gol davanti alla porta"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario dell’affare Osimhen: “Mi è stato detto che era molto arrabbiato e ha risposto in maniera energica alla battuta d’arresto. Quello che conta nel giudizio per me è l’atteggiamento, gli errori li commettono tutti. Se l’atteggiamento del singolo e della squadra è giusto a quel punto i risultati arrivano. Ricordate il primo anno di Dzeko in Italia? Sbagliava i gol davanti alla porta da solo. Poi però è stato capocannoniere, un giocatore importante. A volte si ha troppa fretta: prima che inizi il campionato si fanno le griglie, con due vittorie di fila si esaltano le squadre.

Consigli ce l’ha con il Napoli? No ce l’ha con tutti, specie con gli attaccanti! Se potesse prenderebbe tutti i palloni, è un grande portiere”.