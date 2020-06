Osimhen, pres. Lille: "Stop Ligue 1 una catastrofe, saremo costretti a svendere i nostri talenti”

Victor Osimhen (23) resta uno dei giocatori in cima alla lista dei desideri del Napoli di De Laurentiis. Nelle prossime settimane ci sarà da capire quanto il Lille riuscirà a respingere le avances del Napoli, ed una parziale risposta sembra l'abbia data Gerard Lopez, presidente della squadra francese, ai microfoni dell'Equipe: "Lo stop del campionato è una vera e propria catastrofe sopratutto per le conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società. Solo il PSG non subirà delle conseguenze, mentre tutte le altre saranno costrette a svendere i propri talenti per sanare i bilanci”.