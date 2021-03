Osimhen rivela: "Mancini è stato duro due volte, negava e mi ha fatto arrabbiare!"

Non è passato inosservato il nervosismo di Osimhen contro la Roma. L'attaccante nigeriano ha svelato il motivo del suo spirito eccessivamente combattivo di ieri. L'ex Lille si giustifica facendo riferimento al comportamento di Mancini nei suoi confronti: "È stato duro con me due volte, l'ho sentito e stava negando di non averlo fatto, questo mi ha fatto arrabbiare così tanto" le sue parole a OmaSports. I colpi, per fortuna, non sono stati duri: l'attaccante potrà rispondere alle convocazioni della propria nazionale. Ecco l'intervista: