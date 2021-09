Ospina-Osimhen in campo a Leicester? ADL ha ricevuto garanzie dalla Uefa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che, in vista della trasferta di Leicester, in sospeso resta ancora la situazione legata all’impiego di Osimhen e Ospina, entrambi ritornati da Paesi che sono in zona rossa secondo le direttive del governo inglese in materia di Covid-19. Il Napoli è in attesa di sapere dall’Uefa se potrà contare sui due oppure no, anche se filtra ottimismo rispetto alle ultime indiscrezioni emerse.

De Laurentiis ha investito direttamente Marchetti, il vice presidente Uefa, che gli ha garantito il suo intervento presso le autorità di Londra per sbloccare la situazione.