Ottima notizia per Gattuso: dopo la sosta ci sarà un altro recupero

Ottime notizie per Gattuso: oltre alla vittoria, la sosta. Preziosa in questo periodo per rifiatare e recuperare chi è ancora infortunato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che al rientro l'allenatore del Napoli ritroverà sicuramente Rrahmani, che scalpita, e potrebbe ritrovare anche Petagna, anche lui fermo da diverso tempo. Il Napoli proprio col rientro dei migliori ha ritrovato gioco, sorrisi e, soprattutto, punti, con tre vittorie consecutive, due in trasferta, e sei risultati utili consecutivi, di cui cinque vittorie (e il pari col Sassuolo).