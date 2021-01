Ottime notizie da Castel Volturno, Manolas ha già recuperato: oggi intera seduta in gruppo

Kostas Manolas si avvicina al rientro in campo. Il difensore greco è tornato in gruppo oggi a Castel Volturno ed è dunque da considerare a disposizione già per la prossima partita con la Fiorentina. Ecco il report dell'allenamento pubblicato dal Napoli sul suo sito ufficiale: Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domenica allo Stadio Maradona per l'anticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 12.30).

La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto intera seduta col gruppo".