Ottime notizie per Zielinski: parte del lavoro in gruppo, il report odierno

Allenamento mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno in vista della gara di domenica contro il Milan. Ecco nel dettaglio la situazione dei tanti infortunati:

"Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Fabian lavoro in palestra.

Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo.

Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.

Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo.

Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo".