Ottimo primo tempo, ma il Napoli spreca tanto e la sblocca con Zielinski da fuori

A Cagliari si va al riposo col Napoli meritatamente in vantaggio per 1-0. Supremazia netta degli azzurri di Gattuso, che hanno avuto tantissime occasioni, ma l'hanno sbloccata solo su un tiro di Zielinski, tra i migliori, a rimorchio. Gara a senso unico, ma il Cagliari nonostante la brutta prova è ancora in partita.