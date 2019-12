Per caso c'è qualcuno che va a sinistra?

Il Napoli vive senza ombra di dubbio il momento più delicato dell'intera gestione De Laurentiis. Gli azzurri non vincono in campionato dal match contro il Verona. Appare sempre più evidente che la rosa azzurra necessiti di nuovi innesti nella finestra invernale e nello specifico di risolvere la questione terzino sinistro.

CERCASI TERZINO SINISTRO - Sempre più complicata la situazione sull'out mancino del Napoli. La società era sicura di un ritorno ad alti livelli da parte di Faouzi Ghoulam ma l'algerino, in questo primo scorcio di stagione, è stato sempre praticamente fuori dal rettangolo di gioco. Problemi anche per Mario Rui, (tornerà a Udine) il portoghese ha giocato finora solo 9 gare tra campionato e Champions facendo ricorrere Ancelotti a soluzioni d'emergenza come Luperto, Di Lorenzo e Hysaj. E' evidente che a questa squadra serva come il pane un terzino sinistro capace di dare continuità fisica e di rendimento in un ruolo rimasto per troppe volte arrangiato. Dovrà essere bravo il ds del Napoli Giuntoli a trovare la migliore soluzione che possa finalmente risolvere una questione che ci portiamo appresso da troppi anni.