Petagna nel 4-2-3-1 non convince: Gattuso restituisce le chiavi dell'attacco a Mertens

Contro il Rijeka, com'era già accaduto all'andata, il Napoli ha schierato Andrea Petagna da centravanti nel nuovo 4-2-3-1 di Rino Gattuso, ma i risultati sono stati modesti e la squadra azzurra non è riuscita a superare i suoi problemi sotto rete, confermandosi come la squadra che calcia di più nei top 5 campionati europei ed è prima per tiri in porta in Italia, ma che concretizza di meno.

RITORNO AL PASSATO - E' per questo che, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Ringhio ha deciso di tornare a puntare sulla rapidità d'esecuzione di Dries Mertens, che dunque agirà da falso 9. La Rosea spiega che l'idea è quella di sfuggire alle marcature dei centrali giallorossi con la velocità dei piccoletti là davanti, una formula utilizzata già da Sarri, Ancelotti e lo scorso anno dallo stesso Gattuso.