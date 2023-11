Politano all'intervallo: "Troppo frenetici, dobbiamo imparare da loro e far girare il pallone"

"Vogliamo chiudere in fretta l'azione".

Dopo 45 minuti il Real Madrid è avanti sul Napoli: vantaggio azzurro con Simeone, ribaltone firmato Rodrygo e Bellingham. All'intervallo Matteo Politano, esterno offensivo azzurro, è intervenuto al microfono di Prime Video: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, anche se siamo troppo frenetici. Vogliamo chiudere in fretta l'azione, invece dobbiamo imparare da loro e far girare il pallone, loro ci stanno mettendo in difficoltà con i cambi di gioco".