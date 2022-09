Politano già tornato (in parte) in gruppo: riuscirà a esserci già col Torino?

Politano ha svolto attivazione in gruppo e parte personalizzato questa mattina a Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano ha svolto attivazione in gruppo e parte personalizzato questa mattina a Castel Volturno. Procede spedito il recupero dell'esterno del Napoli che dunque potrebbe a sorpresa anche farcela per la gara di sabato col Torino o mal che vada tornerà tra i convocati martedì per la trasferta con l'Ajax.