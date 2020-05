Pres. Gremio smentisce: "Non è arrivata nessun'offerta dal Napoli per Everton!"

Everton Soares (24) è uno dei nomi maggiormente gettonati nelle ultime ore in casa Napoli, con il club azzurro che avrebbe presentato anche un'offerta per il giocatore brasiliano. Il presidente del Gremio Romildo Bolzan jr, ai microfoni di Si Gonfia la rete su Radio Marte, ha smentito proprio l'avvicinamento concreto degli azzurri al brasiliano: "Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton”