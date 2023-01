Pres. Salernitana: "Nicola mi sarebbe mancato. Napoli tra le più forti in Europa"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto in conferenza stampa

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto in conferenza stampa: "Ieri mi ha chiamato il direttore sportivo e mi ha manifestato la volontà di Nicola di tornare a Salerno. De Sanctis ha speso mille parole positive. Ci ho parlato, si tratta di storie di uomini che hanno costruito la nostra salvezza. Una decisione può essere presa, ritirata. Mi ha detto delle cose importanti. Sulla città, su di lui, sui tifosi, sull'affetto per me, sugli errori commessi. Se non perdi una persona non sai mai quanto ti manca e quanto ti mancherà".

Che cambiamento si aspetta sul campo?

"Non dimentichiamo che questo è un gioco. Io presidente, tifoso e azionista non posso essere mortificato. I risultati sono importantissimi, ma vanno letti anche in virtù della comparazione con le altre squadre. Non so quanti punti faremo da qui alla fine, potremmo farne zero noi, zero le altre e ci salviamo lo stesso. Ad oggi abbiamo 9 punti di vantaggio sulla terzultima, ora abbiamo il Napoli che è una delle squadre più forti d'Europa e poi Lecce e Juventus. Dopodiché avremo un calendario ragionevolmente più tranquillo".