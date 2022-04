Quasi cancellato l'1-1 col Verona: il Napoli sta tornando in Champions dopo due anni

Dopo due anni di assenza, il Napoli torna in Champions League. La delusione dello scorso anno, col pareggio 1-1 col Verona, è alle spalle

Dopo due anni di assenza, il Napoli sta per tornare in Champions League. La delusione dello scorso anno, col pareggio 1-1 col Verona e la Juve che sorpassa gli azzurri in classifica, è ormai cancellata. Il Napoli batte il Sassuolo ed è quasi certo di arrivare almeno quarto (la Roma è a -12 con una gara in meno ma è molto dietro nella differenza reti). Dal prossimo anno tornerà a sentire la musichetta della Champions League. L'ultima gara col Barcellona in trasferta quando finì 3-1 l'8 agosto e il Napoli uscì agli ottavi dopo l'1-1 dell'andata prima dell'inizio dell'emergenza pandemica.