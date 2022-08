Quotidiani pazzi di Kvara: "Gol alla Modric, bello da vedere e migliorerà ancora!"

I quotidiani esaltano Kvara dopo la prova straordinaria contro il Monza e i due gol. Voti altissimi con commenti carichi di magia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I quotidiani esaltano Kvara dopo la prova straordinaria contro il Monza e i due gol. Voti altissimi con commenti carichi di magia per l'ex Rubin e Dinamo Batumi.

VOTO 8 CORRIERE DELLO SPORT

Nel regno del «tiraggiro», lo fa alla Modric. Poi segna a modo suo: finta, contro-finta, taglio alla giugulare.

VOTO 8 GAZZETTA DELLO SPORT

Il georgiano ha già segnato di testa, di sinistro e di destro. Decisivo e bello da vedere. E può migliorare tanto.

VOTO 9 TUTTONAPOLI

Poteva presentarsi al Maradona meglio di così? "Alla Insigne" ripetono molti, ignorando i 95 tentativi della scorsa stagione del capitano per produrre solo 2 gol su azione in campionato. Dà spettacolo, ma assicura anche fisicità, progressione a campo aperto e poi chiude la gara fintando col destro e chiudendo col sinistro facendo arrossire chi per tutta l'estate ironizzava: "Eh, in Georgia anche io faccio il fenomeno" o il classico "eh, in Italia sarà un'altra storia". 3 gol in 2 partite: ci sarà da divertirsi