Rai - Il punto sui terzini: Di Lorenzo in arrivo, Trippier si allontana. Castagne e Theo...

Il Napoli lavora incessantemente per potenziare le fasce difensive di Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport, ci sono due nomi che si stanno avvicinando. Il club azzurro sta valutando Timothy Castagne dell'Atalanta, affare più semplice rispetto a Kieran Trippier del Tottenham, per cui si stanno riscontrando delle difficoltà. Smentito l'interesse invece per Clyne del Liverpool, mentre Theo Hernandez resta in lista.

IL PIU' VICINO - Il profilo più azzurrabile è quello di Giovanni Di Lorenzo, la prossima settimana il Napoli metterà le mani sul terzino dell'Empoli valutato dieci milioni: un vertice con il presidente toscano Corsi sbloccherà la situazione ed è probabile che nel corso del summit si parlerà anche di Ismael Bennacer, altro obiettivo di mercato di Cristiano Giuntoli.