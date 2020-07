Rai - Milik si sente già bianconero: Napoli al braccio di ferro con la Juventus

Il giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dando le ultime notizie relative al futuro di Arek Milik: "Addio di Milik? Me lo auguro per il bene del Napoli. Non ce la faccio più a vederlo giocare così. Non tutti sono galantuomini come Gattuso, il polacco ha tirato i remi in barca facendo solo la comparsa con l'Inter. Non accetto il suo comportamento. Non vorrei che stesse giocando male per abbassare il suo prezzo. Milik ha già scelto la Juventus, si sente juventino al 100%. Sa che il Napoli sta facendo un braccio di fero coi bianconeri e vuole 40 mln e mettere dentro eventualmente Bernardeschi.