Ranking Uefa: il 14esimo posto di Ancelotti è un ricordo, Napoli 20esimo e ormai staccato

Dopo le gare d'andata degli ottavi di finale d'Europa League possiamo aggiornare la situazione riguardante il ranking europeo. Il Napoli resta al 20esimo posto a quota 74.000, frutto dei miseri 10.000 raccolti in questa stagione in EL, ma vede allontanarsi tante squadre che la precedono. E' il caso dell'Ajax 18esimo e della Roma 16esima, vittoriose largamente e destinate ad andare avanti ed incrementare ulteriormente il proprio coefficiente, ma più su anche Porto, Chelsea, Tottenham e Borussia che con questo margine renderanno impossibile anche nei prossimi anni per il club partenopeo il ritorno a quella top 15 che aveva centrato (con Ancelotti si era spinto fino al 14esimo posto appena un anno e mezzo fa ed aveva altre 3 squadre a pochissima distanza).

1 Bayern 129.000

2 Barcellona 122.000

3 Juventus 120.000

4 Real Madrid 119.000

5 Atletico 115.000

6 Man City 112.000

7 Psg 110.000

8 Man United 101.000

9 Liverpool 100.000

10 Siviglia 98.000

11 Arsenal 93.000

12 Borussia Dortmund 90.000

13 Tottenham 88.000

14 Chelsea 86.000

15 Porto 85.000

16 Roma 81.000

17 Shakhtar 79.000

18 Ajax 78.500

19 Lione 76.000

20 Napoli 74.000

21 Lipsia 66.000

22 Salisburgo 59.000

25 Inter 53.000

26 Atalanta 50.500

33 Lazio 44.000

53 Milan 31.000