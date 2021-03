Report da Castel Volturno: Petagna e Rrahmani totalmente in gruppo, a parte Ospina e Demme

Ottime notizie per Gattuso: Rrahmani e Petagna tornano in gruppo. Demme e Ospina, infortunati, ancora a parte. Ecco il report ufficiale: "La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazioni di passing drill. Successivamente esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Rrahmani e Petagna hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Demme ha fatto differenziato e piscina. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e terapie".