Repubblica - Manolas confessa: "A Napoli tanti campioni, voglio vincere qualcosa d'importante!"

Ieri mattina Kostas Manolas ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart, nel pomeriggio è salito su un treno, direzione Trento, e in serata è approdato a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli, in compagnia di Lorenzo Insigne, con il quale condivide l'agente. Il nuovo difensore azzurro avrebbe confessato - si legge su La Repubblica - i suoi obiettivi per questa stagione: "E' arrivato per me il momento di provare a vincere qualche cosa d'importante e approdo in una squadra di cui fanno parte tanti campioni, che hanno i miei stessi obiettivi".