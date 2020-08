Repubblica - Rinnovo Gattuso, il problema sono le penali di ADL: non vuole accordo 'capestro'

Incontro caprese in programma nelle prossime ore tra Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis, nel quale si discuterà del futuro del tecnico e del rinnovo da firmare con il Napoli. Sulla questione, l'edizione odierna di Repubblica scrive

“Sarebbe un rischio fargli cominciare la prossima stagione in una situazione di precarietà: senza fare tutto il possibile per prolungare il suo legame attuale con il Napoli. Ringhio vuole restare a lungo, non gli piacciono invece le penali che De Laurentiis è abituato a inserire nei contratti dei suoi dipendenti, in caso di rescissione anticipata. Ed è questo il nodo che dovrà essere risolto nel faccia a faccia di Capri. Gattuso non ne fa una questione economica, anche se il suo ingaggio (un milione e 300 mila euro) è tra i più bassi della Serie A. Ma a 42 anni non vuole sentirsi imprigionato in un accordo che considera “capestro” e lontano anni luce dal suo modo di intendere la professione e la vita”.