Retroscena Cds - Osimhen, 100mln a gennaio dal Newcastle ed in estate ci riproverà

Nelle segrete stanze di Castel Volturno non hanno dimenticato e sono anche convinti che in estate il Newcastle ci riproverà, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando della proposta da 100mln di euro degli inglesi per Victor Osimhen. Ma non solo: anche poco meno della metà di questa cifra furono proposti per Fabian. Il Napoli, a gennaio, ha lasciato cadere la proposta indecente (anche perché Fabian ha fatto capire di avere altre ambizioni) ma per Osimhen gli inglesi potrebbero riprovarci dando un ritocchino all’offerta.