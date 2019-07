RILEGGI LIVE - Dimaro, day 20: out Elmas e Malcuit, sorpresa Tommasi che incontra Ancelotti

11.40 - Qualche giocatore è ancora in campo, calcia in porta, ma l'allenamento si è ormai concluso. Ora si prepara tutto il materiale per la benedizione del cardinale Sepe con inizio alle ore 12.

11.30 - I primi calciatori abbandonano il campo, tra questi Manolas acclamato dal pubblico. Tra mezz'ora la benedizione del cardinale Sepe, per questo al termine della seduta non ci sarà la classica sessione di autografi dei calciatori.

11.25 - Corsa ad ostacoli e scatti per i calciatori del Napoli, allenamento leggero come sempre accade dopo un'amichevole.

11.20 - Squadra divisa in tre gruppi, si lavora col pallone, scambi rapidi e giocatori in continuo movimento. Lavoro specifico con Nista per il 2002 Idasiak.

11.10 - Sorpresa a Dimaro: presente sul campo d'allenamento Damiano Tommasi, presidente AIC, che si è intrattenuto per diversi minuti a parlare con Carlo Ancelotti a bordocampo.

11.05 - Squadra a centrocampo, si lavora col pallone, si comincia con un torello.

11.00 - La squadra resta ancora in palestra, tra un'ora proprio sul campo di Carciato la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe.

10.55 - Assente Elmas, volato a Roma per risolvere problemi col passaporto in vista della tournée internazionale. Out anche Malcuit.

10.50 - I collaboratori di Ancelotti allestiscono il campo per le esercitazioni che inizieranno a breve.

10.45 - Lavoro defaticante per tutti i protagonisti dell'amichevole di ieri contro la Cremonese. Giocatori divisi tra cyclette ed esercizi di riscaldamento sulla pista d'atletica.

10.41 - Uno degli ultimi ad apparire sul campo è Mertens, tra i più acclamati. "Ciro, Ciro, Ciro" il coro per lui. C'è anche Milik.

10.40 - Applausi per i calciatori che entrano in campo, tutti si dirigono in palestra, a breve avrà inizio l'allenamento.

10.30 - Pochi minuti e i calciatori, reduci dall'amichevole con la Cremonese, faranno il loro ingresso in campo.

10.15 - L'allenamento inizierà alle 10.30: qualche giocatore è già uscito dagli spogliatoi e si è diretto in palestra.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli nel 20esimo giorno di ritiro. Oggi giornata ricchissima: alle 12 la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe, nel pomeriggio la conferenza stampa di Ancelotti e poi nuova seduta pomeridiana. Stasera in Piazza Madonna della Pace la presentazione della squadra.