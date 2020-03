Rinnovo Mertens, Tv Luna: volontà comune di prolungare, ora la strada è in discesa

"Il face to face tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens ha prodotto gli effetti desiderati. La volontà comune delle parti era quella di prolungare. Ora la strada è sicuramente in discesa", così scrive su Twitter il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, in merito all'incontro avvenuto quest'oggi tra il presidente del club azzurro e l'attaccante belga per il rinnovo del contratto fino al 2022.