Rog-Siviglia, dalla Spagna rivelano la richiesta del Napoli: "Prestito secco oneroso o con un riscatto attorno ai 40 milioni"

Cessione in prestito secco o con un diritto di riscatto fissato a prezzi altissimi: è quanto chiede il Napoli al Siviglia per Marko Rog. Il club spagnolo continua a seguire con interesse il 23 centrocampista croato del Napoli. Come riporta l'edizione di Siviglia del noto portale spagnolo "Abc", però, il Napoli non vuole vederlo.

DUE OPZIONI. Due le opzioni poste dagli azzurri, si legge su Abc Siviglia: prestito secco a un milione di euro fino a giugno oppure, visto che il club spagnolo insiste per il diritto di riscatto, una cifra molto alta per il riscatto. Quanto? Secondo il portale spagnolo attorno ai 39 milioni, la cifra per il riscatto fissata anche per Andrè Silva, al Siviglia in prestito dal Milan.

LE ALTRE. Ma sul calciatore, ricorda ancora Abc Siviglia, ci sono anche Schalke 04 ed Empoli. Il Siviglia, però, è in vantaggio perchè ha il gradimento del calciatore secondo i media spagnoli.