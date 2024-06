Romano: "ADL spinge per rinnovo Kvara, ci sarà anche clausola rescissoria"

"Il presidente del Napoli de Laurentiis vuole insistere sulla nuova proposta di contratto per trattenere Khvicha Kvaratskhelia almeno per un'altra stagione". Così Fabrizio Romano, esperto di mercato, scrive su X in merito alle voci sul futuro del georgiano di proprietà del Napoli, finito nel mirino del Paris Saint Germain.

Roma aggiunge che la società vuole riconoscere un importante aumento di stipendio, inoltre il club vuole inserire una clausola rescissoria valida dal giugno del 2025. Questi sono i punti cruciali della trattative ed il Napoli proverà l'affondo dopo gli Europei.

🇬🇪 Napoli president de Laurentiis wants to insist on new contract proposal to keep Khvicha Kvaratskhelia at least for one more season.



Important salary increase and release clause valid from June 2025 are crucial points, Napoli will push again after Euros to make it happen. pic.twitter.com/cLsnqLUb7q