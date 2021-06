Sarri soffia Basic al Napoli: offerta migliore al Bordeaux e al giocatore

C’è il rischio che il Napoli possa essere costretto a rinunciare a Toma Basic. Nella trattativa col Bordeaux, infatti, s’è inserita pure la Lazio che è pronta a garantire i 10 milioni richiesti ed ha offerto al giocatore 1,5 milioni a stagione per il prossimo quinquennio. L’operazione è stata caldeggiata da Maurizio Sarri che nel giovane mediano ha intravisto il giocatore ideale per dare equilibrio e qualità al suo gioco. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Giuntoli, comuque, non si arrenderà.