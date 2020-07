Se Osimhen va al Napoli ed esplode, tra qualche mese chiederà rinnovo con aumento di stipendio

Certi indizi aiutano a comprendere il futuro: Victor Osimhen non è solo un forte attaccante, è il prototipo del calciatore nel 2020, un professionista e basta, che ha in testa solo di sfondare in questo mestiere guadagnando quanto più possibile per sé e chi gli sta attorno. Il ritardo nella trattativa è una pessima notizia anche se l'operazione, alla fine, dovesse concludersi. Perché Osimhen, oggi, temporeggia per motivi economici. Vorrebbe la Premier League e intanto - il suo procuratore, s'intende - aspetta un'offerta più alta dal Napoli. Si parla di stipendio sui cinque milioni, bonus compresi. Se arrivasse la fumata bianca e Osimhen esplodesse in maglia azzurra, cosa probabile, non ci stupiremmo nel dovervi raccontare, tra qualche mese, di una richiesta di rinnovo con aumento di stipendio, una pretesa alimentata da ricche offerte ricevute da altri club. Una vicenda, questa, che impone accurate riflessioni. Il Napoli le sta facendo.