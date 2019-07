Sky - Hysaj, c'è il Tottenham: è nella lista di Pochettino per sostituire Trippier

Con il trasferimento di Trippier dal Tottenham all'Atletico Madrid, ora gli Spurs dovranno cercare un nuovo terzino destro. I nomi papabili arrivano anche dall'Italia: il Napoli ha in rosa Hysaj, che piace a Pochettino, così come Florenzi della Roma. Soprattutto nel caso in cui dovesse essere ceduto anche Aurier, l'operazione "italiana" potrebbe entrare nel vivo.