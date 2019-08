Sky - Icardi 'scarta' il Napoli e vuole solo la Juve, ma i bianconeri non possono acquistarlo

Lukaku ha scelto la maglia numero 9, ennesimo indizio sul futuro di Mauro Icardi. Secondo la redazione di Sky Sport l'argentino ha capito per l'ennesima volta di non rientrare più nei piani dell'Inter e spinge per andare solo alla Juventus. Per questo motivo ha scartato altre ipotesi come la Roma ma soprattutto il Napoli. La punta vuole i bianconeri ma al momento la Juve ha quattro attaccanti in organico e non può acquistarlo. Inoltre è da escludere uno scambio con Dybala. Situazione in standby in attesa di sviluppi.