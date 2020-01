Sky - Il Celta continua a tentennare per Lobotka: il Napoli può virare su altri profili

Il nome di Stanislav Lobotka continua ad essere uno dei prinicipali obiettivi per il mercato del Napoli, ma la trattativa sta continuando a subire rallentamenti. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sull'affare affermando che la sensazione del Napoli in merito all'affare con il Celta Vigo è che i galiziani stiano facendo di tutto per non chiudere l'operazione.

NUOVI PROFILI - Il Napoli potrebbe quindi virare su altri profili, giocatori come Lobotka che siano schierabili davanti alla difesa. I continui rallentamenti del Celta Vigo stanno inducendo il club azzurro a vagliare nuove ipotesi.