Sky - James, il 7-3 storico subito dal Real può favorire il Napoli: non vogliono darlo all'Atletico

La figuraccia in amichevole del Real Madrid contro l'Atletico Madrid (7-3 il finale con i blancos sotto addirittura 5-0 nel primo tempo) potrebbe aver inciso anche sul mercato di James. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il club spagnolo non intende cederlo all'Atletico e per ora, probabilmente in attesa del Napoli, è pronto ad accoglierlo dopo le vacanze e l'infortunio di Asensio.