Sky - James, si discute sui diritti d'immagine: parti vicine, filtra ottimismo

Dopo l'arrivo di Manolas, il colpo di mercato che i tifosi del Napoli aspettano è sicuramente James Rodriguez. Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando le ultime novità: "James? Si sta discutendo sui diritti d'immagine, non è un problema insormontabile ma va affrontato visto che il giocatore in Colombia è una star, si sta lavorando su questo per avere un quadro definitivo. Le parti non sono assolutamente lontane, c'è ottimismo anche in questo senso".