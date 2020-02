Sky - Juric boom: è il primo nome per il Napoli se Gattuso fallisce

L'allenatore rivelazione di questa stagione in Serie A è senza alcun dubbio Ivan Juric. Non si fa altro che parlare di lui oggi, in virtù del successo del suo Hellas Verona contro la Juventus. Sky Sport fa sapere che sulle tracce dell'ex vice di Gasperini ci sarebbero già diversi club. Il Napoli, ad esempio, ci starebbe pensando per l'eventuale post-Gattuso. Se quest'ultimo dovesse far male in questi quattro mesi che restano dell'annata in corso quello di Juric sarebbe il primo nome per l'anno prossimo.