Sky - Mertens-Napoli, posizioni più morbide per il rinnovo: per Gattuso è fondamentale

Il Napoli e Dries Mertens stanno studiando un piano per portare avanti ancora per un po' il matrimonio sancito ormai sette anni fa. L'attaccante belga è un tassello importante per il presente e, stando alle parole pronunciate da Gattuso in conferenza, probabilmente anche per il futuro. All'allenatore l'ex PSV piace e non poco, per questo è da ipotizzare un impiego costante anche quest'anno.

E IL RINNOVO - E, secondo Sky Sport, le parole di Gattuso e la prestazione di 'Ciro' nel successo di San Siro con l'Inter potrebbero portare il club azzurro a fare una riflessione più ampia sul suo futuro. Le posizioni potrebbero presto ammorbidirsi, il Napoli sembrerebbe essere intenzionato a ripartire in primis da Insigne e proprio da lui, Mertens. In barba ai tanti interessi arrivati da club europei, che il Napoli vuole rigettare prolungando il contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno.