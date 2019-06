Sky - Napoli-Manolas, si valutano le contropartite Mario Rui e Diawara. La Roma vorrebbe Mertens

Il Napoli fa sul serio per Kostas Manolas. Il club di Carlo Ancelotti è avanti a tutti in questo momento, nonostante il pressing di Milan e Juventus. Dopo l'uscita di Albiol (destinazione Villarreal), sono ripresi i contatti tra le parti e c'è un accordo di massima con il giocatore. Nessun problema legato ai diritti di immagine, spesso uno scoglio da superare per i giocatori che trattano con De Laurentiis, come nel caso ultimo di Lozano (sempre assistito da Mino Raiola). A riferirlo è Sky che spiega i detttagli della trattativa attraverso il portale dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

"Se con il giocatore non ci sono problemi, lo stesso non può essere con i club che sono lontani da raggiungere un'intesa. La Roma pretende i soldi della clausola (36 milioni di euro), ma è comunque disposta a ragionare su delle possibili contropartite tecniche. Il Napoli propone Diawara, mentre i giallorossi preferiscono Mertens per una questione di valutazione economica, non tecnica. Si sta valutando anche il nome di Mario Rui, che tra l'altro ha già vestito la maglia della Roma proprio prima di andare al Napoli.

Il Milan resta sullo sfondo. Ricky Massara, neo ds rossonero che conosce bene Manolas, ha chiesto agli agenti del giocatore di aspettare per chiudere con il Napoli, ma potrebbe essere tardi se non decidono di pagare la clausola (nei giorni scorsi il Milan aveva fatto un'offerta più bassa). Il mercato intorno a Manolas è rovente: il Napoli è avanti a tutte le altre pretendenti."