Sky - Rinnovo Mertens, limati gli ultimi dettagli: ecco quando può arrivare l'annuncio

Dries Mertens e il Napoli hanno deciso di prolungare ancora la loro storia d’amore. L’attaccante belga, in scadenza a fine stagione, e la società azzurra nei giorni scorsi hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto con un accordo biennale più opzione per una terza stagione.

Come riferisce il giornalista Sky Massimo Ugolini nel corso di Sky Sport 24, stanno per essere risolti gli ultimi dettagli per ottenere la firma sul contratto del belga. Il presidente De Laurentiis sta perfezionando, in questi momenti, il contratto di Mertens, con la speranza di poter dare oggi stesso o al massimo domani l'annuncio del rinnovo di ''Ciro''.