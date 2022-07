Sogno Kepa per la porta, ma se il Chelsea non apre subito si va sulle alternative: i nomi

Per la porta il Napoli continua a sognare Kepa, ma il corteggiamento non potrà andare avanti troppo a lungo

Per la porta il Napoli continua a sognare Kepa, ma il corteggiamento non potrà andare avanti troppo a lungo. Di conseguenza, se da Stamford Bridge non arriveranno aperture concrete nei prossimi giorni all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto (e gran parte dell’ingaggio a carico dei Blues), si tornerà a scandagliare il mercato alla ricerca di un profilo importante ma più facile da “accoppiare” con Meret. Da Lunin a Mignolet, passando per i “soliti noti” Neto, Sirigu e Trapp, la lista dei papabili è lunga. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.