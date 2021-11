Spalletti a Sky: “Ora non giochiamo solo sul velluto! Che prestazioni e che risposte da alcuni..."

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 degli azzurri contro il Legia Varsavia:

"La squadra stasera ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci siamo complicati la vita però li ho sempre sentiti determinati a mettere a posto le cose, poi un episodio ci è andato bene. Però insomma quello che voi chiamate turnover ha funzionato".

Chi è entrato ha fatto bene. "Era un campo pesante, c'era da dare la svolta. Ma hanno fatto bene anche quelli partiti titolari, la partita l'abbiamo condotta e abbiamo fatto anche un po' di fatica, sono entrati tutti molto bene, vogliosi. Anche ieri prima della trasferta, gruppo fantastico".

Quali dei 4 gol le ha procurato un'emozione speciale?

"Il rigore battuto come lo ha battuto Mertens non sono facili. Vedere Ounas che riesce in quello che per lui è normale è un messaggio importante. Politano poi è entrato bene. Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera".

Il segreto di questo avvio di stagione è la gestione?

"Stasera volevamo far recuperare uno tra Rrhamani e Juan Jesus ma non sempre è possibile. Ci saranno tossine da smaltire ma sarà più semplice dopo una prestazione come quella di stasera".