Spalletti alle 'Iene': "Pace con Totti? Sicuramente, scegliete luogo e data!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ma Totti e Spalletti quando si rivedranno per far la pace? E' la domanda sollevata dal programma tv "Le Iene" che ieri hanno inseguito il tecnico del Napoli al Maschio Angioino, al termine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot, e si sono offerte di favorire l’appuntamento con l'ex calciatore che recentemente ha avuto parole di stima verso il suo ex allenatore: "Sono contento di quello che ha detto e questa cosa si farà sicuramente. Il luogo e il momento li scelga lei», le parole riportate dal Corriere dello Sport