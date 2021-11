"Spalletti ha corazzato il Napoli!", Gazzetta svela la grande differenza col passato

"Luciano Spalletti ha corazzato il Napoli partendo dalle basi". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, focus sulle qualità dell'allenatore e suoi punti di forza del Napoli, squadra diversa da quella dello scorso anno nonostante il modulo e gran parte dei calciatori siano sempre gli stessi: "Una retroguardia solida come punto di partenza per edificare una grande squadra. Il primato in classifica, condiviso col Milan, ha regalato rapide certezze. Nel passaggio da Gattuso a Spalletti non è cambiato il modulo. La linea arretrata si delinea sempre attraverso quattro elementi. Il tecnico toscano ha inciso sulla mentalità".