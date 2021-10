Spalletti show per i quotidiani: "Cambia 4 moduli, ha controllo eccellente della rosa"

Solo elogi, e non potrebbe essere altrimenti, per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria in Europa League contro il Legia Varsavia. Fioccano i 7 sui quotidiani.

Corriere dello Sport

"Aveva chiesto la vittoria anche in Europa e la squadra non lo ha tradito. Sì: ma come sempre il signor Luciano ci mette del suo sul piano tattico, cambiando quattro moduli, e con la magia dei cambi decisivi".

Gazzetta dello Sport

"Cambia sistemi e posizioni dei suoi uomini fin quando scardina il Legia. Ha un controllo eccellente dell'intera rosa".