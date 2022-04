Spalletti sorride: recuperano tutti, centrocampo al completo con l'Atalanta

Ottime notizie per Spalletti in vista dell'Atalanta, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Ottime notizie per Spalletti in vista dell'Atalanta, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Frank Anguissa ieri si è allenato in gruppo, svolgendo l’intera seduta e dunque può essere ritenuto recuperato. Il che significa riacquisire fisicità in mezzo, particolare fondamentale quando l’avversario si chiama Atalanta. Sembra essere in ripresa anche Fabian Ruiz, sfebbrato, che ha lavorato solo in palestra, anche per evitare di prendere freddo. Mentre Zielinski ha fatto solo lavoro di scarico essendo rientrato dalla nazionale. Anche le condizioni del polacco non sembrano destare preoccupazione".