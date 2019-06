Sportitalia - Napoli-James, cresce la fiducia: si punta a chiudere tra prestito e riscatto sotto i 40mln

La trattativa per James Rodriguez è molto ben avviata. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia, c'è fiducia di poter chiudere, anche perché c'è il sì del giocatore che in questo mercato è sempre più determinante e porta quasi sempre ad un esito positivo delle trattativa. Il club partenopeo conta di chiudere, tra cifra del prestito oneroso e riscatto, a 35-38mln e serviranno i tempi tecnici per chiudere l'accordo.