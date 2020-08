Sportitalia - Sepe e Faraoni sulla lista di Giuntoli: Ghoulam in uscita, occhio a Koulibaly

Dopo l'arrivo di Osimhen, il Napoli sta lavorando per capire la strategia da adottare sul mercato. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale: "Se partisse uno tra Meret e Ospina, potrebbe arrivare Sepe (che piace anche al Toro). In caso di mancato rinnovo di Hysaj, riflettori su Faraoni dell’Hellas (la Lazio non è stata mai davvero in corso, avendo puntato sulla corsia mancina con Fares). Previsto anche un investimento sulla fascia sinistra, dipenderà molto da Ghoulam in uscita. A centrocampo c’è Allan sul mercato, da gennaio il primo della lista è Jordan Veretout ma bisogna aspettare le evoluzioni e le decisioni della “nuova” Roma. Un difensore centrale arriverà solo in caso di uscita di Koulibaly, tra Manchester City e Manchester United, ma servono almeno 70 milioni più bonus".