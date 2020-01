Sportitalia - Tutto fatto per Tonelli alla Samp: scambio documenti in corso, le cifre

Tutto fatto per il trasferimento di Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. La conferma arriva dal sito ufficiale del giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Nessun intoppo per il trasferimento del difensore centrale Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Samp, siamo allo scambio dei documenti, nelle prossime ore le visite. Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. E la Samp ora intende chiudere, sempre con il Napoli, l’operazione Younes".